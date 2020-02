Juju Salimeni samba na chuva de body transparente e fio dental

Vale lembrar que, Juju já contou que o empresário não tem ciúmes: “Ele me acompanha em tudo que pode e me admira muito. Está sempre elogiando as minhas roupas. Diz que estou linda e não tem ciúmes de nada. Acha tudo lindo e torce muito por mim. Ele está super ansioso pelo Carnaval e vai me acompanhar por um dos camarotes do sambódromo”.

(*Fotos: AG News)