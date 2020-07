Juju Salimeni posa de camisa sem nada por baixo e quase mostra tudo: “Perfeição”

O empresário Paulo Cupertino Matias entrou na lista dos 24 criminosos mais procurados pela Polícia Civil do estado de São Paulo. Ele está foragido há mais de um ano pelo assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. Rafael Miguel foi revelado como ator na infância e atuou nas novelas “Chiquititas” e “Pé na Jaca”. Ele foi assassinado aos 23 anos.

Reprodução/Instagram/Polícia Civil Paulo Cupertino Matias entra na lista de mais procurados ela polícia

Paulo é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado. Ele matou Rafael Miguel e os pais a tiros na zona sul de São Paulo, no dia 9 de junho de 2019, e está foragido desde então. Segundo o Ministério Público, a motivação do empresário para cometer o crime foi o fato de que ele não aceitava o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com o ator.

No dia 19 de junho de 2019, a 1ª Vara do Júri do Foro Central Criminal do Estado de São Paulo emitiu o mandado de prisão preventiva. Além de Paulo, dois amigos dele também estão sendo procurados pela polícia. Eduardo José Machado, dono de uma pizzaria, e Wanderlei Antunes, motorista de aplicativo, são acusados de ter auxiliado o empresário a fugir após os assassinatos.