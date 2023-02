Juju Salimeni para a internet com cliques estonteantes e sem nada por baixo: “Delícia”

A apresentadora Juju Salimeni (36) roubou a cena na rede social com novas fotos ousadas em seu perfil no Instagram. Nesta terça-feira, 31, a famosa compartilhou cliques quase sem roupa e fez a temperatura subir com tanta sensualidade.

Nos registros, a ex-panicat apareceu fazendo caras e bocas enquanto tirava uma espécie de vestido de crochê, revelando estar sem nada por baixo.

Sentada no banquinho em frente a sua cama, no quarto de sua mansão, Juju Salimeni deu um show de beleza com ousadia ao posar quase nua.

“Ponha-se no seu lugar. Porque lá o pouco. Não vai te alcançar”, refletiu ela na legenda das fotos. Nos comentários, a artista logo foi coberta de elogios. “Coisa mais linda”, escreveu o noivo da musa fitness, o empresário Diogo Basa. “Gata”, admiraram os fãs.

Juju Salimeni é surpreendida com pedido de noivado em deserto

No fim de dezembro do ano passado, a apresentadora Juju Salimeni foi surpreendida pelo namorado, o empresário Diogo Basa, durante um passeio que fizeram por um deserto nos Emirados Árabes Unidos.

Com um caminho cheio de pétalas vermelhas, a ex-panicat foi levada a uma paisagem com direito a um pôr-do-sol para receber a surpresa do amado. Ajoelhado, o fisiculturista pediu a mão da então namorada. O vídeo do momento foi compartilhado na rede social da famosa e deixou a todos babando com tanto romance.