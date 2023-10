Juju Salimeni mostra treino pesado para glúteos

Reprodução/Instagram Juju Salimeni mostar treino intenso de glúteos





A apresentadora Juju Salimeni não leva a brincadeira quando o assunto é treinar pesado. Nisso, ela compartilhou uma de suas rotinas instensas de exercícios para glúteos nas redes socias.

A musa fitness, com 109 cm de glúteos, chega a fazer 70 repetições em cada exercícios. “Eu faço 5 séries de 20 até 70 repetições de cada exercício. Os que eu postei são os que dão mais resultado para mim”, comenta.

O primeiro exercício publicado para os seguidores foi o agachamento sumô, seguido do agachamento na barra e búlgaro. Confira:

1. Agachamento sumô

Reprodução/Instagram Agachamento sumô





Paraa fazer o agachamento sumo, afaste seus pés um pouco a frente da linha dos seus ombros, agachando e mantenho as coxas paralelas ao chão. Mantenha as costas alinhadas e empurre o chão com os calcanhares.





2. Agachamento na barra

Reprodução/Divulgação Agachamento com a barra





Para o agachamento na barra, afaste os pés na mesma largura que seu quadril e deixe os pés virados um pouco para fora. Agache como se fosse sentar em uma cadeira, mantendo costas alinhadas, abdômen contraído e as coxas paralelas ao chão. Os calcanhares deve estar sempre no chão.





3. Agachamento Búlgaro

Reprodução/Divulgação Agachamento búlgaro

O agachamento búlgaro deve ser iniciado com um auxílio de um banco ou um step. Mantenha uma postura ereta, com os ombros para trás e o olhar direcionado para a frente. A perna de trás é colocada em um banco ou plataforma elevada, com o pé apoiado no calcanhar, enquanto a perna da frente é flexionada para realizar o movimento de agachamento. Tente descer o máximo que puder, mantendo o equilíbrio e a estabilidade. Isso permitirá um maior recrutamento dos músculos dos membros inferiores, proporcionando um treino mais efetivo.





Lembre-se que para a realização de exercícios físicos, procure um profissional da área que adeque de acordo com sua capacidade e rendimento físico.

Fonte: Mulher