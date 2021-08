Juju Salimeni mostra boa forma nos bastidores de novo ensaio: “Job de hoje”

Nesta quinta-feira (29), Juju Salimeni divulgou em seu Instagram um vídeo que mostra os bastidores de um novo ensaio fotográfico que fez e levou os seguidores à loucura.

Esbanjando sua boa forma em um look super elegante, a ex-panicat exibiu seu shape saradíssimo e deixou os fãs apaixonados. O vídeo contou com mais de 30 mil curtidas no perfil da morena. “Do job de hoje”, disse Juju.

Recentemente, mostramos por aqui que não é novidade que a cantora Juju Salimeni, também conhecida por sua carreira de modelo fitness adora tirar fotos esbanjando boa forma e mostrando suas curvas.

Inspiração do universo bodybuilder, a morena é elogiada por milhares de seus seguidores.

(*Metropolitana FM)