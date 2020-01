Juju Salimeni fala sobre preparação para Carnaval, adianta fantasia pequena e elogia parceria de namorado

Rainha de bateria da X-9 Paulistana falou com Quem sobre a dieta e os treinos para perder 4 quilos para Carnaval de São Paulo e ainda relembrou encontro com novo namorado

Juju Salimeni intensificou a dieta e está mais firme do que nunca nos treinos para ficar mais ainda em forma para o Carnaval 2020. A rainha de bateria da X-9 Paulistana posou para as lentes de Samuel Melim com look assinado por Thiago Setra, e contou que pretende perder ainda quatro quilos até o início de Carnaval de São Paulo.

“O que mudo mais neste momento pré-Carnaval é a questão da dieta. A gente corta os carboidratos e muitas outras coisas. O objetivo é perder peso. Preciso passar um pouco de fome para perder os quatro quilos que ainda quero perder. Fico mais com frango, carnes vermelhas e ovos. Chego a comer 15 ovos por dia”, conta ela, que treina diariamente.

“Eu já treino normalmente, mas neste período é obrigatório. Não falto por nada. Agora não tem tempo ruim. Não dá para ficar com preguiça. Treino uma hora por dia musculação e incluí exercícios aeróbios, escada e esteira. Ainda faço ensaios de dança semanalmente que além de me ajudar a ficar em mais sintonia com samba-enredo, me ajudam a perder peso.”

A boa forma de Juju vai ficar evidente na fantasia que ela usará na Avenida, representando uma rainha do Festival Folclórico de Parintins. A apresentadora, que nos seus primeiros carnavais costumava desfilar com o corpo pintado, explica que não tem problema com a nudez e promete que sua fantasia será bem pequena.

“Parei de usar o corpo pintado porque as pessoas me falaram para mudar um pouco. Não tem nada a ver com nudez. Não tenho problema com isso. Até porque cada ano venho mais pelada (risos). No Carnaval, gosto de mostrar. Treino para isso. Jamais vou esconder o meu corpo”, explica ela, que adiantou um pouco da fantasia feita por Thiago Setra e Michelly X.

“Vai fazer referência aos índios. Como estou há dois anos sem usar penas de verdade, em respeito aos animais, foi um desafio criar um modelo que trouxesse essa referência indigena sem as penas. Mas ficou bem legal.”

O traje foi elogiado pelo novo namorado de Juju, o empresário Helisson Dias. A loira diz que tem contado muito com o apoio do amado. “Ele me acompanha em tudo que pode e me admira muito. Está sempre elogiando as minhas roupas. Diz que estou linda e não tem ciúmes de nada. Acha tudo lindo e torce muito por mim. Ele está superansioso pelo Carnaval e vai me acompanhar por um dos camarotes do sambódromo”, conta ela, que no ano passado terminou a união de 14 anos com Felipe Franco.

Depois do tão aguardado dia do desfile, Juju pretende se dedicar a negociações para uma nova temporada de Juju Boot Camp. “Depois do Carnaval vou sentar com o pessoal para falar sobre isso, mas é quase certo que sim. A primeira temporada estreia agora em março. Estou muito ansiosa.

