Juju Salimeni arrasa na sensualidade no carnaval; fotos!

Unindo ritmos persuasivos de várias regiões e religiões do país, a agremiação da zona norte da capital paulista prometeu (e entregou) um mergulho sonoro e estético pelo samba, xaxado, forró e maracatu, além de explorar as festas do Divino e de São João.

Minutos antes da X-9 Paulistana desfilar, começou a chover no Anhembi. A chuva, que deu trégua a noite inteira, começou a cair por volta das 7h da manhã. A escola só entrou neste horário por causa dos atrasos no desfile.

“Vamos mostrar nosso trabalho com chuva ou sem chuva, com atraso ou sem atraso”, disse o presidente da agremiação, Ailton Martinelli. Raphael Chiarelli, da diretoria da escola, acredita que nem a chuva nem o atraso provocado pela Dragões prejudicaram a X-9. “Não prejudicou em nada. Vamos fazer o mesmo espetáculo com ou sem chuva. Não tem que arrumar desculpa. Se Deus quis assim é porque vai ser o melhor para o nosso desfile. Nossas alegorias têm espelhos, o efeito vai ficar ainda mais bonito com a claridade”, completou. Com a X-9 já na avenida, a chuva acabou passando, mas a temperatura caiu bastante e o vento era forte.

A escola, que fez um desfile tranquilo de 1h03, chegou à dispersão quando o Sol começava a querer aparecer e o relógio marcava 8h20. Cores e espelhos A X-9 Paulistana passou pelo Anhembi com 2.300 componentes, 5 carros e 25 alas.

A opção da escola por cores cítricas e fluorescentes, além de fantasias mais leves e sem tantas plumas, compensou à luz do dia e debaixo da chuva no sambódromo, criando um espetáculo colorido na avenida. A agremiação veio também com algumas fantasias e carros espelhados — que, segundo o carnavalesco, ajudariam a refletir a claridade. A X-9 teve também um problema em uma de suas alegorias, que vinha em duas partes acopladas.

A conexão entre elas se quebrou no meio do desfile, obrigando os integrantes a empurrá-las separadamente. Depois disso, carro alegórico teve dificuldade de passar pela avenida da forma correta, evoluindo de forma irregular e por vezes se chocando contra as grades laterais do Anhembi.

O problema pode custar pontos para a X-9 em quesitos como evolução e alegoria. Entre os destaques da escola estiveram a rainha de bateria Juju Salimeni e o bailarino Igor Maximiliano, que foi professor da última edição do quadro Dança dos Famosos, do “Domingão do Faustão”.

(*Meio Norte/ Crédito: Imagem: Ricardo Matsukawa/UOL)