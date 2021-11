Juízes e servidores podem participar do levantamento de cursos da Emes para 2022

Formulários deve ser preenchidos até 31 de janeiro.

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) quer a contribuição de magistrados e magistradas, servidoras e servidores do Poder Judiciário a respeito de suas necessidades de treinamento para o ano de 2022.

O levantamento será feito por meio dos formulários disponibilizados abaixo, que devem ser respondidos até o dia 31 de janeiro de 2022 pela chefia de cada setor ou unidade judiciária. O diagnóstico extraído dos questionários vão permitir que a Emes elabore as atividades mais adequadas às demandas da Justiça do estado.

Segundo a equipe da Escola da Magistratura, é essencial que os temas dos cursos indicados tenham relação direta com a prática laboral e que contribuam, de fato, para o constante aperfeiçoamento funcional, com base no planejamento estratégico.

Para preencher o formulário destinado a magistradas e magistrados acesse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJY8HMwxX_HikvERKCnLc32Tm6cEJxbh8oHiWZoCetnb1-bg/viewform

Para preencher o formulário destinado a servidores e servidoras acesse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2wYyQlrahtnPNV5tXjQgZ1QaiR7DkY2w8tKbDHpHcdZskrw/viewform

Vitória, 12 de novembro de 2021

