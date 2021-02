Juizados Especiais de São Mateus fazem seleção para estagiário conciliador

Os Juizados Especiais Cível e Criminal da Comarca de São Mateus recebem, no período de 15/03 a 30/04, inscrições de estudantes de Direito interessados em atuar como estagiário conciliador. A seleção é destinada à formação de cadastro de reserva.

Poderão participar da seleção alunos regularmente matriculados entre o 4º e o 8º período do Curso de Direito, com frequência efetiva em instituição de educação superior integrante da rede pública ou privada conveniada com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, contendo 60 questões de múltipla escolha, cada uma no valor de 01 ponto. A prova terá duração de 03 horas e será aplicada no dia 20/05/2021, das 8 às 11 horas, na Faculdade Vale do Cricaré.

Os candidatos terão avaliados seus conhecimentos em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil e Processual Civil, Direito Penal e Processual Penal e as Leis específicas dos Juizados cíveis Criminal e Fazenda Pública: 9.099/95, 12.153/09; e CDC (Lei 8.078/90), com ênfase nos conteúdos pertinentes ao exercício do estágio.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário próprio, disponível na Secretaria do Fórum de São Mateus. Para mais informações, acesse o Edital nº 08/2021, que trata do processo seletivo, no link: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/index.php?option=com_ediario&view=content&id=1088738

Vitória, 24 de fevereiro de 2021

