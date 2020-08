Juíza Patrícia Pereira Neves é nomeada Coordenadora Estadual da ABRAMINJ no ES

​O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo aprovou, nesta quinta-feira (06/08), a autorização para que a juíza da 1ª Vara Cível de Vitória, Trícia Navarro Xavier Cabral, exerça as atribuições de Juíza Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça.

​O Pleno do TJES analisou, na parte administrativa da sessão, o ofício 594/GP/2020, encaminhado pelo CNJ, solicitando que a magistrada inicie suas atividades a partir de 11 de setembro de 2020, início da gestão do Ministro Luiz Fux, que toma posse no dia 10 de setembro, como Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2020/2022.

​Ao aprovar, à unanimidade, a solicitação do CNJ, os desembargadores parabenizaram e desejaram sucesso à magistrada.

Vitória, 07 de agosto de 2020

