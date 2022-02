Juíza do Tribunal de Justiça do Espírito Santo participa do Encontro do Cocevid

Evento reuniu magistrados de todo o Brasil nesta quinta-feira, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

A Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário do Espírito Santo, juíza de direito Hermínia Maria Silveira Azoury, participou, nesta quinta-feira (03/2), do Encontro do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro (Cocevid).

O evento foi realizado no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) durante todo o dia e teve como objetivo capacitar os participantes a compreender a importância da articulação do Colégio de Coordenadores junto aos órgãos que atuam com políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, fomentando e implementando, nas Coordenadorias da Mulher de cada Estado, ações e projetos voltados a toda forma de prevenção, punição e erradicação da violência doméstica e familiar.

Durante o encontro, foi realizada a cerimônia de posse da nova presidente da Cocevid, a superintendente adjunta da Coordenaria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv) do TJMG, desembargadora Paula Cunha e Silva.

O evento contou, ainda, com palestra da presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), juíza Renata Gil de Alcantara Videira, e da juíza de direito do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Cláudia Catafesta.

