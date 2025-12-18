Juíza do TRE ES, Isabella Rossi Naumann Chaves é agraciada pela Ordem do Mérito Domingos Martins

Ainda sobre a cerimônia de homenagens da Assembleia Legislativa do ES (Ales), o Tribunal de Justiça do ES (TJES) registra a participação da Juíza de Direito Isabella Rossi Naumann Chaves do Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE ES) que também foi agraciada pela honraria da Ordem do Mérito Domingos Martins.

A cerimônia foi conduzida pelo Presidente da Casa, Deputado Marcelo Santos, que abriu os trabalhos entregando a Ordem do Mérito à Desembargadora Janete Vargas Simões, Presidente do TJES.

O ato de entrega foi realizado na tarde desta terça-feira, 16/12. A Juíza de Direito Isabella Rossi Naumann Chaves além de atuar no Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE ES) também ocupa os cargos de Ouvidora do TRE ES e diretora da Escola Judiciária Eleitoral.

O chefe do Legislativo enfatizou a importância da honraria e o fato da Assembleia buscar sempre o diálogo e a harmonia com todos os Poderes para que a união e o empenho dos agentes públicos impulsionem o desenvolvimento. “Parabéns a todas e todos que receberam a Ordem do Mérito Domingos Martins. As atuações das senhoras e dos senhores são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou o deputado.

Vitória, 17 de dezembro de 2025

Carol Veiga

Assessora de Imprensa

e Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES