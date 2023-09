Juíza do Espírito Santo vai auxiliar a Presidência do Supremo Tribunal Federal

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) aprovou, na última quinta-feira (28/09), a autorização para que a juíza da 1ª Vara Cível de Vitória, Trícia Navarro Xavier Cabral, exerça as atribuições de juíza auxiliar da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Pleno do TJES analisou, durante a parte administrativa da sessão, o expediente da então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, que solicitou que a juíza de direito, que já foi juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, seja colocada à disposição do STF, por um ano, a contar desta sexta-feira (29), para atuar como juíza auxiliar no gabinete da Presidência.

A magistrada inicia suas atividades na Corte já na gestão do ministro Luís Roberto Barroso, que tomou posse nesta quinta-feira (28), como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

A autorização foi aprovada, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno.

Vitória, 29 de setembro de 2023

