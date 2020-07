Juiz de ação contra Flávio Bolsonaro nega amizade com advogado de senador

.

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) fez um pronunciamento defendendo o uso das Medidas Provisórias (MPs) pelos Poderes Executivos Federal e Estaduais durante a sessão ordinária virtual da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça-feira (21). Para o pessedista, o dispositivo instituído pela Constituição Federal de 1988 é uma maneira de agilizar trâmites para dar uma resposta imediata a problemas urgentes.

“Elas salvam o funcionamento administrativo do país em matérias de urgência e emergência em saúde, educação e segurança. Lá no início causaram algumas preocupações com relação a finalidade do Poder Legislativo, mas o legislador, inteligente, estabeleceu o poder do Executivo de fazer para alguns assuntos, mas também prazo de que ela não sendo aprovada pelo Legislativo virasse medida provisória encerrada”, explicou.

De acordo com Enivaldo, as MPs não usurpam a capacidade de legislar dos parlamentares, mas somente ajudam a viabilizar o Executivo, especialmente, em momentos que necessitam de uma resposta mais rápida que possa beneficiar toda a sociedade. “A nível de governo federal se não tivéssemos esse sistema a nação estaria paralisada”, ilustrou.

Por enquanto não existe a previsão constitucional desse tipo de iniciativa no Espírito Santo, mas o deputado citou como exemplo o Estado do Maranhão, onde o governador Flávio Dino (PC do B) fez uso de MPs para dar celeridade às ações de combate à pandemia do novo coronavírus.

“Nós, desburocratizando a questão administrativa, estamos atingindo diretamente a população. Às vezes, em alguns casos de calamidade, ficam os Poderes Executivos estaduais pendentes de fazer matéria e submeter às Assembleias com isso a demora, mesmo mínima, impede nessas áreas de saúde, segurança e educação algumas medidas de imediato que complementaria o atendimento das demandas pela prestação de serviços”, argumentou.

Para o parlamentar é necessária a modernização das leis com intuito de facilitar a condução administrativa dos entes públicos. “Nós, como representantes da população, não podemos ficar apenas querendo o domínio da iniciativa, do prazo. O Poder Executivo é o donatário da maioria dos votos da população, aqui o governador foi eleito com mais de 1,1 milhão de votos, o que dá a ele a tranquilidade e a condição de fazer uma MP para atingir de imediato a população”, concluiu.

Como funciona?

Na administração pública federal somente o presidente da República pode editar medidas provisórias. Elas funcionam como força de lei desde a sua publicação e concomitantemente tramitam para análise no Congresso Nacional. O tempo de validade de uma MP é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Entretanto, se dentro de 45 dias não for aprovada na Câmara Federal ou Senado ela “tranca” a pauta de votações da Casa onde estiver até a votação da mesma ou que perca a validade pelo fim do prazo. Saiba mais.

Quando uma MP é acolhida sem alterações acaba sendo promulgada pelo Congresso. Se houver mudanças passa a se chamar Projeto de Lei de Conversão (PLC) e precisa retornar ao presidente da República para sanção ou veto, que pode ser parcial ou total. Em caso de veto a proposição volta a ser votada pelo Congresso.

Ranking CLP

Falando na Fase das Comunicações o deputado Dr. Emilio Mameri (PSDB) usou seu tempo para celebrar a colocação do Espírito Santo no topo de um ranking elaborado pelo Centro de Lideranças Políticas (CLP) que trata de boas práticas na condução dos estados em relação à pandemia do novo coronavírus.

“Isso evidencia o que temos falado. Nós temos problemas, dificuldades, mas a condução pelo governador Renato Casagrande (PSB) foi inteligente, com sabedoria e ele continua trabalhando muito e de maneira transparente”, garantiu.

Mameri elogiou a postura dos secretários de Estado, especialistas, técnicos e demais funcionários da administração estadual. “A gestão de uma crise como essa tem que ter uma pessoa firme, forte e que tome decisões. Isso é muito importante. É uma felicidade muito grande saber dessa notícia que está sendo veiculada sobre o Espírito Santo”, ressaltou.

Publicado quinzenalmente, o estudo do CLP leva em conta nove fatores para conceder as pontuações do ranking. Entre eles casos confirmados de Covid-19, evolução dos casos em relação à semana anterior, percentual de isolamento social e taxa de mortalidade. O Espírito Santo ficou em primeiro com a nota 22,37. Completam o ranking Maranhão (23,67) e Amapá (25,48). O estudo utiliza como fonte dados do DataSUS, Fiocruz, Google e Open Knowledge Brasil.