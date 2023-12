Judiciário, MPES, PCES, PMES e Bombeiros realizaram ação solidária de Natal em Vila Velha

O Poder Judiciário Estadual, por meio da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas (VEPEMA), participou, juntamente com o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, da Ação solidária: “A Serviço do Bem”, que distribuiu brinquedos e cestas básicas na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, no último sábado (16/12).

O juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, titular da Vepema, estava presente no evento, que também contou com a participação da Procuradora Geral do MPES, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, e do promotor de Justiça Sérgio Alves Pereira, entre outras autoridades.

O evento foi realizado no dia 16 de dezembro, quando foram doados aproximadamente 3 mil brinquedos e 1.200 cestas básicas para crianças e famílias da comunidade.

Os recursos para a compra dos itens foram obtidos a partir de acordos de não persecução penal (ANPP) celebrados pelo MPES e homologados pelo Poder Judiciário Estadual, por meio da Vepema, no valor de R$ 115 mil.

A ação contou com um papai noel que chegou de helicóptero para distribuir os brinquedos. Também teve a presença da Banda Mirim da PMES, da Cavalaria da PM, da Polícia Militar Ambiental, da equipe do Projeto Papo de Responsa, desenvolvido pela Academia de Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol-ES) para orientar crianças e adolescentes sobre questões ligadas à vulnerabilidade juvenil, policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), cães usados em operações pelas polícias, carros e equipamentos dos Bombeiros, entre outras iniciativas das forças policiais.

Também foram realizadas atividades recreativas para as crianças, como brinquedos infláveis, pula-pula, palhaços, entre outras, disponibilizados por ONGs que atuam na região.

Parte dos recursos obtidos também decorre de transações penais realizadas pelo Juizado Especial Criminal (JECRIM) de Vila Velha em parceria com o Ministério Público.

Vitória, 19 de dezembro de 2023

