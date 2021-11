Juan Biolchini vive momentos quentes na novela de Walcyr Carrasco: “Um desafio”

Hudson Rennan Juan Biolchini





Aos 26 anos, Juan Biolchini vem arrancando suspiros na segunda temporada de “Verdades Secretas”, no Globoplay. No folhetim, que traz como pano de fundo o lado obscuro do mundo da moda e explora os limites de cada um, o carioca dá vida a Lucas, que se vê seduzido por propostas maliciosas e passa a fazer “book azul” na agência de Blanche.

Sobre a oportunidade de atuação, o artista fez algumas revelações. “Uma das primeiras cenas que fiz foi com a Deborah Evelyn, atriz que admiro muito. Tinha um clima bastante quente, porque meu personagem foi contratado para fazer um programa como acompanhante”, começou dizendo, para, em seguida, ressaltar que essa experiência no vídeo “tem sido incrível” e um “grande desafio”.





Quanto à vida real, o top, que transita com segurança entre anúncios comerciais e desfiles conceituais e trabalhou em Milão e Londres, ganhou perfil no prestigiado Models.com, uma espécie de bíblia do segmento. Por fim, mas não menos importante, Juan segue um estilo de vida saudável: pratica surfe, corrida, artes marciais e meditação. Além disso, especializou-se em alimentação vegana, yoga e ayurveda, na Índia.