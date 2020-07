Joyce Ribeiro participa de debate em jornalístico da TV Aparecida

Reprodução/Instagram Thammy Miranda e Bento





“Muitas pessoas não sabem, mas ainda é possível ler algo nas redes sociais, não concordar com nada do que está escrito, não se indispor, não dar pitaco e simplesmente tocar a vida.” Frase que cai como luva e ilustra a polêmica propaganda de Dia dos Pais da Natura, estrelada por Thammy Miranda, o ex-BBB 20 Babu Santana e outros influencers de sucesso. Pai do fofo Bento, de seis meses, fruto de sua relação com a modelo Andressa Ferreira, o ator, que é filho da cantora Gretchen e integrou o elenco da novela “Salve Jorge”, da Globo, não para de receber mensagens transfóbicas desde que foi anunciado como um dos protagonistas. Ao repercutir o caso no Instagram, compartilhou um vídeo em que sua mãe parte em sua defesa. “Amor, respeito, afeto e coragem são coisas que precisamos para enfrentar a vida”, legendou.

Mas, na contramão dos que se dizem “chocados” com a escalação de Thammy para a nova campanha da maior multinacional brasileira de cosméticos, há os que têm carinho, respeito e gratidão, principalmente quem é da região de Perus, Brasilândia, Jardim Paulistano e Ermelino Matarazzo, em São Paulo. Isso porque ele se juntou ao Grupo Q-Limpo Saúde Ambiental e às associações de moradores das comunidades carentes, e está à frente de uma ação social de sanitização, arma eficaz contra a Covid-19. Trata-se de algo bem mais complexo do que borrifar uma solução de hipoclorito de sódio. Envolve tecnologia de ponta para controle microbiológico, com profilaxia no ar e em superfícies.

“Quero agradecer de coração por essa operação que você está promovendo por aqui, viu?”, disse uma moradora por videoconferência, antes de afirmar que, infelizmente, foram “esquecidos” por quem está no poder. Como nos contou Carlos Cézar, sócio-diretor da empresa, “um pequeno gesto faz a grande diferença”. Não é que é real?