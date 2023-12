Jovens sobrevivem após árvore perfurar para-brisa de carro

A ilha de K’gari, na Austrália, foi atingida por uma forte tempestade, que resultou na queda de inúmeras árvores na última semana.

Quatro jovens que estavam viajando quase morreram quando uma dessas árvores atravessou o para-brisa do veículo em que estavam.

As quatro adolescentes envolvidas no acidente são de um grupo local de voluntários.

Em uma declaração ao Yahoo News Austrália, Andy Gourley, coordenador da organização, explicou que a motorista do veículo “não viu a árvore caída”, o que levou à colisão.

“Ela simplesmente se esquivou”, contou Andy, “seus instintos foram absolutamente brilhantes.”

Isso se deve ao fato de que parte do tronco atravessou o encosto de cabeça do assento do motorista, indo parar no banco traseiro do carro.

“Elas não estavam indo muito rápido, só não viram aquele galho saindo, devido a todas as árvores [caídas] por toda parte”, ressaltou o coordenador.

Felizmente, guardas florestais que atuam na região agiram rapidamente para remover o tronco com um trator e encaminharam as jovens para avaliação médica em uma cidade próxima.