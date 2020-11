Jovens são mortos a tiros em Linhares

Os dois crimes podem ter envolvimento com o tráfico de drogas; até o momento nenhum suspeito das duas execuções foi preso.

Linhares registrou dois homicídios neste fim de semana. A diferença entre um crime e outro foi de apenas três horas. O primeiro foi na noite deste domingo (29), por volta das 21 horas, no bairro Planalto. E o segundo, na madrugada desta segunda-feira (30) no bairro Interlagos.

A primeira vítima foi identificada como Marcelo Henrique Cabral Nascimento, de 22 anos, que foi morto com três tiros no quintal da casa de um tio na Avenida Wilson Mantovanelli. Os disparos acertaram peito, punho e costela do jovem. Marcelo tinha passagens pela polícia por porte de arma de foto e envolvimento com o tráfico de drogas.

A segunda vítima foi identificada como Josiel Serafim do Sacramento, vulgo Cabelinho do Porto, de 18 anos. Ele estava num bar próximo a uma praça do bairro Interlagos quando o atirador, de bicicleta, se aproximou. O jovem tentou correr, mas foi perseguido e assassinado com dois tiros, no quintal de um imóvel da região. Na bermuda do jovem os policiais militares encontraram várias pedras de crack e dinheiro.

Os dois crimes são investigados pela polícia Civil e até o momento nenhum suspeito foi preso. Qualquer informação que possa ajudar a polícia deve ser repassada para o telefone 181. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Com as duas mortes, Linhares registra seis homicídios neste mês de dezembro e 66 neste ano.