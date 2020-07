Jovens são assassinados dentro de casa

Os dados foram atualizados no Painel Covid-19 deste sábado; Vila Velha segue liderando o número de pacientes infectados no Estado

Em 24 horas, o Espírito Santo registrou 28 novas mortes e 668 casos foram confirmados. Com a atualização dos dados, o número de óbitos provocados pela covid-19 subiu para 2.202 e o de casos confirmados para 70.131. Ao todo, 48.666 pacientes se recuperaram da doença.

As informações foram divulgadas, por volta das 16h20 deste sábado (18) no Painel Covid-19, plataforma digital da Secretaria de Saúde do Estado que mostra as notificações da doença, em tempo real.

Além dos números levantados pela rede pública, o sistema também inclui os dados da rede particular do Estado e de todos os municípios.