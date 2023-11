Jovens dos CRJs São Mateus e Linhares recebem kits para iniciar negócios

Os jovens atendidos dos Centros de Referência das Juventudes (CRJs) São Mateus e Linhares ganharam 46 kits com máquinas, equipamentos e produtos para dar o pontapé inicial na carreira e começar a gerar renda para suas famílias. A entrega, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos, Suzano Papel e Celulose e Amigos da Justiça, aconteceu em solenidade nas duas unidades, nesta terça-feira (21).

A primeira delas aconteceu em São Mateus, com a entrega de 25 kits, sendo oito de música personalizados com instrumentos e equipamentos musicais para os jovens artistas do CRJ que pretendem tocar e se apresentar na cidade. Além deles, também teve 17 kits com produtos para cabelos, pele e unhas, para as jovens que concluíram as oficinas de trança, unha em gel e depilação. Um kit foi de calistenia.

“Sempre tive vontade de aprender a fazer tranças e o CRJ me ajudou nisso. Com esse conhecimento, já comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro. Esse kit vai me ajudar muito. Vou juntar dinheiro para montar no quintal da minha casa um salão com a minha mãe, para que ela mexa com cabelos lisos e eu possa fazer trança nas clientes”, comemorou a jovem Briandra da Silva de Jesus, 16 anos.

“Estamos comemorando a entrega desses kits sementes. Nossos LabPocas são frutos das escutas das juventudes. Esses kits – musicais, para unha em gel, depilação e tranças – distribuídos vão ajudar muito nos trabalhos. A gente em certeza de que vocês vão fazer uso excelente desse material. É um momento em que celebramos os talentos das juventudes. Não desistam de trilhar um caminho melhor e de aproveitar essas oportunidades que o CRJ proporcionou”, afirmou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

Cada kit custou R$ 700,00, segundo o advogado da Amigos da Justiça, Thiago Padung. “Esta é uma importante parceria entre o Governo do Estado, Suzano e Amigos da Justiça. Sabemos que estamos, com os CRJs, em um projeto pioneiro no Espírito Santo e que promete alavancar a vida das juventudes”, disse.

Em uma segunda etapa, serão entregues mais kits de fotografia e informática no CRJ São Mateus, totalizando 50. “Queremos ver nossos jovens voar. E que outros jovens possam brotar no CRJ e também sonhar. Estamos executando uma política pública inovadora na cidade”, enfatizou a coordenadora do CRJ São Mateus, Rosangela Miranda.

Linhares

As entregas dos 21 kits aos jovens do CRJ Linhares aconteceram junto com a inauguração do Laboratório de Potencialidades Capixabas (LapPoca), nessa terça-feira (21). Foram cinco kits de maquiagem profissional, sete de trança e nove de barbearia.

“Ficamos muito felizes com a entrega desses kits para os nossos jovens”, comemorou a coordenadora do CRJ Linhares, Carol Toledo.

Ainda neste mês, os jovens dos CRJs Aracruz, Feu Rosa e Cachoeiro vão receber também kits para apoiar o empreendedorismo comunitário.

Parceria

Desde julho deste ano, o projeto Labpoca dos 14 CRJs do Governo do Estado recebem apoio da Suzano Papel e Celulose, por meio de uma parceria, realizada após a seleção do projeto pela empresa. Além de apoio para compra de equipamentos que fortaleçam e complementem os laboratórios em funcionamento, alguns CRJs, que estão na área de abrangência da Suzano, os jovens recebem kits para geração de renda.

“Um dos direcionadores de cultura da Suzano é ‘só é bom para nós, se for bom para o mundo’. A nossa empresa está comprometida em impulsionar oportunidades e capacitar esses jovens para um futuro empreendedor. Além disso, temos o compromisso de tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza, em nossas áreas de atuação, até 2030. O investimento em projetos sociais voltados à capacitação profissional e à geração de renda não apenas contribui para atingirmos essa meta, como também impacta diretamente para o empoderamento e crescimento dessas comunidades”, explicou o consultor de Desenvolvimento Social da Suzano, Gerson Peixoto.