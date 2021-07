Jovens descem rodovia Imigrantes de carrinho de rolimã; assista aos vídeos

Reprodução Jovens desceram trecho de serra da Rodovia Imigrantes em carrinhos de Rolimã

Um grupo de jovens foi flagrado na última quarta-feira (7), descendo a rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, em carrinhos de rolimã . A imprudência foi filmada por pessoas que trafegavam com seus carros na altura do km 53, em São Bernardo do Campo .

Em um dos vídeos é possível notar que a velocidade atingida pelo carrinho de rolimã é tanta que ele ultrapassa alguns carros. Assista:

A concessionária informou em nota que uma viatura fez escolta sinalizada do grupo até o km 56, em Cubatão , para não causar acidentes envolvendo outros veículos que percorriam o trecho de serra. Uma equipe fez a abordagem e os envolvidos retornaram ao planalto em veículos particulares que os aguardavam.

O caso foi reportado às autoridades policiais, que analisarão o material para tomar medidas cabíveis, e que caso algum motorista presencie situações desse tipo nas rodovias do SAI, pode informar a Ecovias pelo telefone 0800-019-7878