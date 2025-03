Jovens de Residências Inclusivas passam em primeiro lugar na Ufes

O sonho de entrar na universidade também se manifesta como a busca incessante pelo conhecimento e pela realização profissional, e para os residentes foi o mesmo. Por meio das Residências Inclusivas, eles realizaram o sonho de ingressar na faculdade.

Os dois residentes são Júlio Cesar Nunes Pereira, de 24 anos e Jacielli dos Santos Souza, de 19 anos, que foram aprovados em 1º lugar, respectivamente, nos cursos de Estatística e Letras, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ambos são da Residência Inclusiva da região da Mata da Praia.

As Residências Inclusivas oferecem um ambiente acolhedor para pessoas com deficiência que não têm condições de autossustentabilidade, sendo uma modalidade de assistência social de alta complexidade com o objetivo de romper com estigmas segregadores, promovendo a autonomia e o protagonismo dos residentes, incentivando a participação social e comunitária fortalecendo vínculos familiares.

“Se não tivesse sido acolhido tão bem pela casa, não sei o que seria de mim, nem da minha vida. Aqui, além de muito carinho e respeito, recebemos todo o tipo de assistência necessária para que possamos desenvolver nossas habilidades e também realizar o sonho de cursar uma universidade”, afirmou Júlio Cesar Nunes Pereira.



Já para Jacielli dos Santos Souza, o sentimento de gratidão e o sonho de infância realizado, também só foi possível graças a essa ação do Governo do Estado. “Eu sempre gostei muito de ler, desde pequena. Agora, vejo que meu sonho de ser professora e estar em sala de aula, ensinando, está bem mais perto do meu alcance. Eu estou muito feliz, agradeço de coração ao Governo do Estado e quero agradecer também ao acolhimento aqui na casa”, disse.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, destaca que o objetivo do projeto de trabalhar a autonomia dos residentes, vem sendo alcançado. “Essa é a finalidade do serviço, que eles possam ter acesso a todos os espaços que a sociedade oferece, rompendo com os estigmas e preconceitos. Eu fico feliz em receber o resultado desses dois jovens que vão trilhar novos caminhos na sociedade e agradecer ao Governo do Estado por todo o apoio, cuidado e atenção que o ele dispensa a essa pauta tão importante na assistência social”, pontuou.

Fonte: GOVERNO ES