Jovens baleados após perseguição pelas ruas de Jaguaré

Uma perseguição pela principal avenida de Jaguaré, a 9 de Agosto, no centro da cidade, terminou em tiros que deixaram quem passava pelo local apreensivo. Foi depois de uma perseguição a dois rapazes que estavam em uma motocicleta.

Eles foram seguidos por outros dois também de moto e ao reduzirem a velocidade em um quebra-molas, foram alvo dos disparos.

De acordo com informações colhidas pela guarnição da Polícia Militar que esteve no hospital da cidade de Jaguaré onde conversaram com uma das vítimas, elas informaram que estavam trafegando de moto e nas proximidades do Posto Jaguar, começaram a ser seguidos por dois suspeitos em uma motocicleta 160cc de cor preta, sendo que no quebro-mola ao reduzirem os suspeitos se aproximaram e iniciaram os disparos contra os dois.

Uma das vítimas foi atingida por um disparo na perna e um no braço, e a outra vítima com um disparo na panturrilha. Após os primeiros atendimentos no local as vítimas foram transferidas para o hospital Roberto Silvares sendo a ambulância escoltada pela viatura até a região de Água Limpa.

Ao retornar a Jaguaré os militares realizaram busca pelos suspeitos e se depararam com uma motocicleta semelhante na entrada do bairro Boa Vista sendo que ao perceber a presença policial o condutor empreendeu fuga pelo bairro sendo acompanhado até certa altura pela viatura quando o condutor perdeu o controle da motocicleta, caiu e continuou a fuga correndo.

A motocicleta foi apreendida pelos militares para ser entregue no próximo dia útil na delegacia da cidade, tendo em vista a possibilidade de ser o veículo utilizado na tentativa de homicídio. Nenhum suspeito foi identificado ainda.