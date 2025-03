Jovens atendidos nos CRJs do Estado conquistam vaga no Ensino Superior

Vinte e seis jovens que frequentam os Centros de Referência das Juventudes (CRJs) mantidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), foram aprovados em instituições de Ensino Superior. Alguns deles terão a oportunidade de estudar gratuitamente em instituições particulares com apoio do Programa Nossa Bolsa.

Deste grupo, dez jovens foram aprovados para cursos em universidades federais, sete para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), oito para instituições privadas e dois para outras instituições. É parte da metodologia de trabalho do CRJ motivar e auxiliar os jovens na busca de oportunidades de estudo e trabalho.

A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destaca a importância deste resultado. “Esta conquista das nossas juventudes é resultado da dedicação de cada um e também do apoio e estímulo das equipes interdisciplinares dos nossos CRJs”.

Um desses jovens aprovados, Ruan Santana, de 18 anos, vai iniciar o curso de Artes Plásticas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele afirmou que a vivência em oficinas e atividades artísticas do CRJ de Terra Vermelha, em Vila Velha, incentivou sua escolha pelo curso superior.

“Eu gosto de artes, tem muito a ver comigo. Em casa, no meu tempo livre, faço algumas músicas e mixagens. O CRJ foi o primeiro lugar que eu pensei em buscar ajuda para fazer a inscrição na seleção e a matrícula”, disse.

Kaio Vitor Rodrigues, de 18 anos, se prepara para começar o curso de Enfermagem, com custeio total da mensalidade por meio do Nossa Bolsa. Ele é mais um jovem que utilizou o espaço do CRJ Terra Vermelha para estudar, para encontrar os amigos e receber ajuda no processo de preparação dos documentos do vestibular, inscrição etc.

“Sempre tive interesse pela área de saúde e resolvi escolher a enfermagem. Não tenho condições de pagar o curso agora, então a bolsa vai me ajudar muito a dar esse passo”, explicou Kaio.

Centro de Referência das Juventudes

Os CRJs promovem a autonomia e o protagonismo juvenil, atendendo às demandas locais, com o apoio de uma equipe multidisciplinar de profissionais. Com 14 unidades distribuídas em dez municípios, os CRJs integram o eixo social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência.



Jovem atendido pelo CRJ Terra Vermelha,

Ruan Silva, com a assistente social Renata

Freire e o psicólogo Pedro Rodrigues, da equipe

técnica do CRJ

Confira a lista dos que foram aprovados.

CRJ Feu Rosa

Laura Eduarda de Moura da Silva

Instituição: Ufes

Curso: Design gráfico

Wallace Rangel da Silva

Instituição: Ifes

Curso: Sistema de informações

CRJ Novo Horizonte

Juliana Bandeira Bezerra

Instituição: Ufes

Curso: Física

Arthur Fabricio da Silva

Instituição: Ifes

Curso: Mecatrônica

Lucas Reis Ferreira

Instituição: Universidade de Campo Verde

Curso: Educação Social

Marlon Thayner Laure Moreira

Instituição: Multivix

Curso: História

Fabyolla dos Santos Sarmento

Instituição: Ufes

Curso: Serviço social

Luiza Elias Rodrigues Moreira

Instituição: Ufes

Curso: Serviço social

Carlos Eduardo Batista Padilha

Instituição: Ufes

Curso: Administração

Iago Gatti Macedo

Instituição: Universidade de Campo Verde

Curso: Educação social

CRJ São Pedro

Ana Sofia Bolsoni Espadete

Instituição: Ufes

Curso: Fisioterapia

Vinicius Bento Pereira

Instituição: Ufes

Curso: Engenharia de Produção

CRJ Cachoeiro de Itapemirim

Larissa Alena Carias

Instituição: Ifes

Curso: Técnico em Controle de Qualidade

Maria Eduarda Nascimento Machado

Instituição: Ifes

Curso: Técnico em Controle de Qualidade

David Marin Ribeiro

Instituição: Ifes

Curso: Técnico em Controle de Qualidade

CRJ Guarapari

Álife de Souza Garcia

Instituição: UVV

Curso: Farmácia



Patrick Rodrigues Santos

Instituição: Pitágoras – Guarapari

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Zémario Coutinho Gomes

Curso: Engenharia Mecânica (Pitágoras) / Engenharia Elétrica (Ifes)

Luanna Rodrigues Pires

Instituição: Pitágoras – Guarapari

Curso: Educação Física

Leyla Hermógenes de Andrade

Instituição: Ifes

Curso: Engenharia Sanitária e Ambiental

CRJ Flexal

Weverthon Christonny

Instituição: Fafi

Curso: Teatro

Isys Vitória Tavares da Silva

Instituição: Senac

Curso: Segurança do Trabalho

CRJ Terra Vermelha

Kaio Vitor Rodrigues de Souza

Instituição: UVV

Curso: Enfermagem



Marcela Farias

Instituição: Universidade Federal de Pelotas

Curso: Medicina

Ruan Silva Santana dos Santos

Instituição: Ufes

Curso: Artes Plásticas

CRJ São Mateus

Gabriel Bento da Silva

Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Curso: Engenharia Eletrônica

Informações à Imprensa:

Assessoria de comunicação do Programa Estado Presente

Marcus Vieira

(27) 3134-1447

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES