Jovem “voa” após acionar airbag de carro de propósito. Vídeo

Além de ser projetado, o jovem teve a calça rasgada pelo impacto; vídeo viralizou nas redes sociais e já tem mais de 4 milhões de views

Um vídeo gravado em uma oficina mecânica da capital goiana viralizou nas redes sociais após mostrar um jovem acionando o airbag de um carro de forma proposital. Pelas imagens, é possível ver que a explosão é tão forte que o rapaz “voa” e a calça dele até se rasga.

O vídeo foi gravado e compartilhada por Rodrigo Cândido, no último dia 30 de agosto. Na filmagem um rapaz está sentado no banco do carro, que está no chão da oficina, ao lado de um veículo, do lado de fora. Logo na sequência, o airbag é acionado e, então, o rapaz é projetado para o alto. Veja:

No momento do “voo”, o jovem perde um dos sapatos que usava. Além disso, a calça dele se rasga instantaneamente. Todos ao redor dão risada, inclusive ele.

Viral