Jovem viaja para comemorar primeiro emprego e morre com amigas em acidente

Os corpos de uma criança de 4 anos e de um filhote de cachorro foram encontrados dentro de um carro na noite desse sábado (30/8), na garagem de uma casa em Piracicaba, no interior de São Paulo. Luiz Henrique Sousa da Silva, de 4 anos, estava desaparecido desde o início da tarde do dia 30. Ele estava coberto com um lençol branco estampado. Os policiais constataram que o veículo não possuía as maçanetas internas. As informações são do R7 Notícias.

O caso foi registrado na Delegacia de Piracicaba como morte suspeita. Rafaela da Silva Alves, de 26 anos, moradora da casa onde o menino foi encontrado e esposa do dono do veículo, contou aos policiais que já sabia pela vizinhança que o garoto Luiz Henrique estava desaparecido, desde a hora do almoço, e que a família procurava por ele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Rafaela encontrou o corpo do menino depois de voltar do bar onde trabalhou durante a tarde de sábado com seu marido, José Gomes de Magalhães, de 52 anos.

A mulher relatou aos policiais que o portão da casa dela sempre fica aberto. O pai da vítima, Egladson Sousa da Silva, de 38 anos, estava há dias consertando o veículo do marido dela, na garagem onde a criança foi encontrada morta.

A Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre as linhas de investigação do caso e como o menino pode ter parado no carro. Ainda não há laudo médico com a causa da morte.

Egladson informou que estava procurando o garoto desde as 13h e que, por volta das 18h, informou do desaparecimento do filho à polícia. A perícia e a equipe de investigadores do setor de homicídios do DEIC de Piracicaba foram acionadas para o local.