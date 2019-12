Jovem termina namoro e é morta a facadas por ex-companheiro em São Mateus

Crime aconteceu na localidade de Córrego Juerana , na madrugada deste domingo (22)

A jovem Josineia Floriano Lima, 27 anos, foi morta a facadas pelo ex-namorado, o segurança João Carlos de Jesus, 27, que, segundo a polícia, não aceitava o término do relacionamento. O crime aconteceu na localidade de Córrego Juerana I, em São Mateus, na região Norte do Estado, na madrugada deste domingo (22). Ele foi preso em flagrante e autuado por feminicídio.

O delegado Daniel Duboc, do plantão da Delegacia Regional do município, conta que João Carlos esteve na casa de Josineia e os dois brigaram porque ela não queria prosseguir com o namoro. O segurança, então, pegou uma faca e atacou a ex-namorada com vários golpes. A filha da vítima, menor de idade, presenciou o crime.

A menina saiu correndo em busca de ajuda na vizinhança, e João Carlos aproveitou para fugir. Josineia foi enrolada em toalhas e conduzida em um carro particular para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No final da manhã, de acordo com o delegado, o segurança apresentou-se na delegacia e foi autuado por feminicídio. Ao final do flagrante, João Carlos foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

(*G1)