Jovem recebe doação anônima de R$900 mil em transmissão de jogo; assista

Um doador anônimo fez a vida do jovem de 18 anos Leonardo Kuhn mudar na última semana. A pessoa enviou R$900 mil enquanto ele fazia uma transmissão ao vivo de um jogo na plataforma Twitch .





Leonardo mora em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina, e faz transmissões de jogos para ajudar a família humilde a pagar o tratamento do irmão mais novo, que tem esquizofrenia e um problema no coração.

Nessas transmissões, o jovem consegue algumas doações, mas nunca tão grandes quanto a que o fez cair no choro ao vivo na última semana. E o motivo da emoção não foi apenas a alta quantia, mas também a mensagem que acompanhou a doação.

“Boa noite, mano. Sou eu que faço as doações em anônimo. Vou continuar anônimo porque eu não quero nada em troca. Você mudou a minha vida, graças às suas lives eu não me suicidei e minha depressão foi curada”, dizia o recado lido por Leonardo. Veja o vídeo:

A reação de quando eu vi o valor da donate, eu pensei que era um bug ou fake, depois vi que o dinheiro entrou mesmo e que nao vai ser refound… O valor ficou alto pq o mlk é da Europa e mandou 147K euros e na conversão ficou esse valor todo

EU NUNCA VOU CANSAR DE AGRADECER?❤️ pic.twitter.com/VjlSq52x4h — Brlkgames- Maior torcedor da EG (@GamesRlk) July 16, 2020





No momento em que recebeu a doação quase milionária, o jovem desacreditou e achou que era alguma brincadeira. Depois, porém, ele confirmou em sua conta no Twitter que o dinheiro realmente foi depositado.

Leonardo também publicou que o valor total de todas as doações que recebeu já ultrapassam R$1,4 milhão. Segundo ele, o dinheiro também está sendo usado para ajudar outras pessoas.

“Eu mudei a minha vida, estou mudando a vida da minha família e estou ajudando a salvar várias pessoas. Se eu cheguei até aqui sem ter nada, eu vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui”, diz emocionado.

Desculpa a hora pra postar isso, mas vou fixar isso pra falar que independente de eu ter ganhado 1 milhao e 180K eu não vou mudar a minha essência e nunca vou esquecer de tudo que passei, se hoje tenho isso, é porque lutei pra acontecer… VOU DEIXAR O CLIPE AQUI!!! pic.twitter.com/E1yDSQ3wko — Brlkgames- Maior torcedor da EG (@GamesRlk) July 18, 2020