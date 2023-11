Jovem que morreu em acidente em São Mateus estava grávida de 6 meses

Maria Luiza, a Malu, estudava Engenharia Civil, esperava o primeiro filho e trabalhava na Apex, que a definiu como “jovem de notável talento e determinação”

Aos 25 anos, grávida do primeiro filho e vivendo um momento especial também profissionalmente, a universitária Maria Luiza Venturelly Cardoso teve a vida interrompida em um trágico acidente na BR-101, em São Mateus, Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (3).

O carro que ela dirigia e levava um casal de amigos bateu em uma carreta. Ela e o amigo morreram no local. A amiga, também grávida, ficou ferida. Os três estavam a caminho de Itaúnas, em Conceição da Barra, para passar o final de semana.

Maria Luiza, carinhosamente chamada de Malu, trabalhava há cerca de um ano como analista de banking na Apex Partners, plataforma de investimentos e soluções financeiras. A empresa emitiu uma nota de pesar e destacou que ela era “uma jovem de notável talento e determinação”.

Amigo pessoal e colega de trabalho, Gabriel Raimundo conta que Malu estava muito feliz com tudo o que estava vivendo atualmente. Com seis meses de gestação, ela estava à espera de Antônio, o primeiro filho, e já estava com o enxoval adiantado para receber o bebê.

A felicidade de ser mãe pela primeira vez coincidia com também o melhor momento da vida profissional.

“Ela sempre foi muito inteligente, determinada, guerreira, independente. Malu estava superfeliz, prosperando cada vez mais na empresa, fazendo cursos, viajando a trabalho, estava crescendo rápido profissionalmente, por tudo que ela foi trabalhando ao longo da vida. É uma perda muito grande”, disse Gabriel.

O amigo destacou ainda que Malu estava terminando o curso de Engenharia Civil, em uma faculdade particular, e morava sozinha em Vitória.

“Ela havia saído da república onde vivia e estava morando em um apartamento. A mãe dela mora fora do país, por isso ela era bem independente. Malu tinha um cachorro e havia acabado de comprar o primeiro carro. Estava muito feliz. Ela entrou na Apex e logo conquistou todo mundo, se tornou parte da família”, acrescentou.

Em nota, a Apex Partners acrescentou que Maria Luiza era reconhecida por sua dedicação e paixão em tudo o que fazia. “Sua vida foi representada por sua juventude e leveza, tornando-a uma figura inspiradora para todos que tiveram a oportunidade de trabalhar com ela”, diz o comunicado.

A equipe da Apex finaliza expressando “suas mais sinceras condolências à família e amigos de Maria Luiza. Malu será lembrada não apenas pelo que realizou, mas também pelo impacto que sua presença deixou em nossas vidas e em nossa empresa”.

Carro bateu em carreta em São Mateus

O acidente que vitimou Maria Luiza aconteceu às 14 horas, no quilômetro 89 da BR 101. Ela e o amigo Pedro Angelo Machado de Carvalho, 30 anos, chegaram a ser retirados com vida do carro, mas morreram no local.

A esposa de Pedro, Joice, grávida de 8 meses, segundo nota encaminhada pelo Corpo de Bombeiros, “estava lúcida, apresentava pequenas escoriações e dor no pé e foi levada para o Hospital Roberto Silvares”. Ela recebeu alta ainda na noite de sexta-feira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três amigos estavam em um Honda Fit, conduzido por Maria Luiza.

No quilômetro 89, a motorista teria perdido o controle da direção e invadido a contramão, batendo na lateral da carreta, que estava na pista contrária. Ainda segundo a PRF, os veículos estavam com velocidade de cerca de 90 km/h.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Eco 101 foram deslocadas para o trecho da rodovia, mas Maria Luiza, que chegou a ficar presa às ferragens, e Pedro Angelo morreram enquanto eram atendidos em ambulâncias por equipes médicas.

O tráfego de veículos foi totalmente interrompido para o atendimento às vítimas, sendo liberado apenas duas horas depois, por volta de 16 horas.

De acordo com o amigo Gabriel, Maria Luiza estava com planos de passar o Réveillon em Itaúnas e decidiu ir para o local neste final de semana para conhecer o espaço onde ficaria hospedada.

Mãe estava nos Estados Unidos

Maria Luiza completaria 26 anos ainda neste mês de novembro, no dia 26. O corpo dela foi levado para Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e liberado para sepultamento na manhã deste sábado (4).

A reportagem da TV Vitória/Record TV esteve no DML neste sábado e conversou com o pai e a madrasta de Malu. Abalados, eles não quiseram gravar entrevista, mas informaram que ela estava grávida de seis meses.

Segundo informações da família, o corpo será sepultado às 17 horas deste domingo (5), no Jardim da Paz, em Laranjeiras, na Serra.

O pai do bebê que ela esperava estava em Fortaleza quando foi informado do acidente. Ele vai voltar para o Espírito Santo para acompanhar o velório e enterro. A mãe de Malu mora nos Estados Unidos e também está a caminho do Estado.

O corpo de Pedro Angelo foi liberado para sepultamento no Serviço Médico Legal (SML), em Linhares. O enterro deve acontecer em São Mateus.