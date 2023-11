Jovem pula do carro em movimento para não fazer Pix para assaltantes

Rapaz aguardava a namorada sair do trabalho, no bairro São Francisco, em Cariacica, quando foi rendido por criminosos armados. Ninguém foi preso

Um jovem foi rendido por assaltantes enquanto esperava a namorada sair do trabalho. Durante o sequestro, ele pulou do carro para não ter que realizar transferências bancárias para os assaltantes. Ele machucou o braço e o joelho.

O rapaz havia estacionado o carro no bairro São Francisco, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (08). Os criminosos chegaram armados, batendo no vidro do carro. Eles renderam o jovem e colocaram no banco do carona.

Enquanto um dos criminosos não sabia como funcionava a direção do veículo, o rapaz teve que ficar passando a marcha para o assaltante dirigir.

“O que estava no banco do motorista não sabia dirigir nem passar a marcha, ele ficava mandando eu passar a marcha do carro”, relatou a rapaz.

O outro criminoso que estava armado ficou ameaçando o rapaz, para que entrasse nos aplicativos bancários e realizasse transferências bancárias para ele:

“Ele estava agressivo, dizendo que ia me matar. Pedindo que entrasse nos aplicativos e fazer um Pix para ele, ou parar numa agência para tirar dinheiro para eles”, contou a vítima.

O motorista pulou do carro cerca de cinco quilômetros depois de ter sido rendido pelos assaltantes. Com a queda, ele machucou o braço e o joelho.

“Perto da rua da feira, eu estava de cabeça baixa, mostrando os aplicativos do banco para eles. Eu vi pelo retrovisor que não tinha carro do lado, foi a hora que pulei”, relatou o jovem.

Mesmo não conseguindo dirigir, os assaltantes conseguiram fugir e levaram tudo que havia no carro da vítima. O veículo é um FOX preto, ano 2013, placa OQG6D57.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido. O veículo não consta como recuperado.