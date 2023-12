Jovem proíbe pais no casamento após eles se recusarem a pagar a festa

Os pais da noiva tentaram argumentar, explicando que o casal deveria pagar pelo casamento. No entanto, a mulher não aceitou

O casamento é, inegavelmente, uma ocasião que obriga os casais a desembolsarem uma boa grana no dia especial. Embora tradicionalmente o pai da noiva contribua para a cerimônia, algumas pessoas não podem contar com a sorte, caso de uma noiva que descobriu que seus pais não pagariam pela festa.

Segundo relatos do jornal britânico Express, a mulher, que não teve o nome identificado, valoriza a tradição e ficou bastante furiosa quando seus pais disseram que não arcariam com os custos do casamento. Ela ainda decidiu proibi-los totalmente de comparecer a cerimônia.

Tudo começou quando a noiva deu a notícia de seu noivado aos pais. Ela, no entanto, ficou surpresa porque eles não mencionaram nada sobre os gastos. Mais tarde, eles conversaram e o casal revelou que estava passando por problemas financeiros e, por isso, não tinha condições de pagar o casamento.

Eles tentaram argumentar com ela, explicando que tanto a noiva quanto o noivo deveriam pagar, já que ambos tinham empregos bem remunerados. No entanto, a noiva não aceitou, explicando que ela e o marido tinham acabado de comprar uma casa nova e planejavam ter filhos.

Seus pais reiteraram que não tinham dinheiro, mas que iriam tentar ajudar o casal de outras maneiras. Irritada, a noiva disse: “A falta de simpatia realmente me irritou e eu disse a eles que caso não queiram fazer parte financeiramente do casamento, então não deveriam se preocupar em ir”, informou o Express.

Os amigos e familiares da mulher acreditam que ela foi muito ousada e que se arrependeria de ter arruinado seu relacionamento com os pais por causa disso. Ela, no entanto, achou o contrário e seguiu com sua decisão.