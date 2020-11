Jovem prensa a mão em batedor de bife em açougue e é socorrido por bombeiros

André Alves Carro atravessou muro de concreto

Um carro despencou de uma garagem de um prédio em Salvador, na manhã desta quarta-feira (18), e matou o advogado Jorge Otávio Oliveira Lima, de 50 anos, ex-conselheiro da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB).

O acidente ocorreu no prédio Monsenhor Ayres, que fica na Rua da Graça. Segundo informações dadas Corpo de Bombeiros, o veículo caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros.

O acidente aconteceu quando Jorge Otávio Oliveira Lima estava manobrando o carro, um Honda Fit modelo automático. Ao dar marcha à ré, o advogado perdeu o controle do veículo e avançou contra a parede do estacionamento, que quebrou com o impacto. O veículo caiu da altura de 10 metros e ficou de ponta-cabeça.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar atuaram na tentativa de resgate e chegaram a retirar a vítima das ferragens. De acordo com os agentes, Lima sofreu uma fratura no pescoço.

OAB lamenta

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na Bahia divulgou notalamentando a morte de Jorge Otávio Oliveira Lima, e decretou luto de três dias. Segundo o texto, Lima foi um “defensor incansável dos direitos e garantias fundamentais e honrou a todos os advogados e advogadas com sua atuação sempre firme, principalmente no campo do Direito do Trabalho”

Jorge também já tinha ocupado os cargos de presidente da Abat (Associação Baiana de Advogados Trabalhistas) e vice-presidente da Abrat (Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas).

“Com profundo pesar, a OAB-BA deseja a todos os amigos e familiares de Jorge que tenham força para atravessar esse momento de dor e tristeza, sempre com a certeza de que esse nobre advogado, apesar de ter nos deixado cedo demais, construiu em vida um legado que inspira a todos”, complementou o comunicado.