Jovem passa a mais de 100km/h com veículo roubado em frente a posto da PRF e acaba preso no ES

Um veículo a mais de 100km/h na BR 101, em frente ao posto da PRF, que fica no Km 57, em São Mateus, norte do ES, à noite. Uma combinação que não deu muito certo para o motorista.

Na noite de domingo (08) um veículo Toyota Hilux, com placas de Pedro Canário, no ES, passou em alta velocidade em frente ao posto da PRF em São Mateus. Imediatamente a equipe iniciou acompanhamento e conseguiu abordar o veículo cerca de 3 km depois.

Foram identificados o condutor, um jovem de 18 anos, e os passageiros, um homem de 26 anos, e uma mulher, de 23 anos.

O jovem informou que o carro, aparentemente regular e sem registro de ocorrência, pertencia ao seu tio, dizendo de forma decorada o nome do real proprietário, mas se confundindo com as outras perguntas sobre origem e destino do seu deslocamento. Os demais ocupante somente diziam que eram amigos e que não sabiam detalhes do veículo.

A PRF fez contato com Policia Militar em Pedro Canário, que informou que o veículo teria sido roubado de seu proprietário, um advogado de 60 anos, na localidade de Pedro Canário e que o mesmo estava naquele momento realizando o registro do roubo na Polícia Civil.

Após a conclusão do boletim na Polícia Civil, a vítima relatou detalhadamente o ocorrido, inclusive mostrando vários ferimentos feitos com faca no seu corpo, cometido pelos ocupantes do veículo.

Foi apreendida a faca usada no crime e foram recuperados cartões em nome da vítima, R$ 128,00 em espécie, Carteira funcional da OAB, 01 relógio Dourado marca Orient, 01 Pulseira de Ouro e 01 Celular Marca Samsung S10.

Todos os ocupantes, o veículo e os objetos foram apresentados no DPJ de São Mateus.

*Corrigida a idade do condutor e a data da ocorrência – equívoco na recepção da mensagem.

Fonte: PRF ES