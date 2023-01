Jovem morre em cama de motel após virada de ano

A Polícia Civil de Ourinhos investiga a morte da jovem Melina Lopes, de 18 anos, que aconteceu em um motel, no domingo, 1º. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo informou que policiais militares foram chamados para o atendimento da ocorrência por volta das 13 horas e, no motel, localizado na Rodovia Mello Peixoto, área rural da cidade, encontraram a vítima desmaiada deitada na cama.

A jovem chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O namorado dela, de 23 anos, contou aos policiais que estava dormindo e quando acordou a vítima estava passando mal. A polícia disse que foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia Seccional de Ourinhos.