Jovem morre em acidente após motociata de Bolsonaro em Florianópolis (SC)

Reprodução Douglas, morto em acidente após motociata bolsonarista em SC

O jovem Douglas Luis Clemente, de 24 anos, morreu neste sábado (7) após sua motocicleta colidir contra um carro na BR-282, em Florianópolis, Santa Catarina. Ele voltava da motociata promovida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido ) quando aconteceu o acidente.

Segundo informações do Uol , a suspeita é de que o acidente tenha sido consequência de um mau súbito sofrido por Douglas. O condutor do outro carro envolvido no acidente não se feriu. Já Douglas, morreu no local.

O enterro de Douglas foi realizado ontem (8) na Capela Mortuária Leier, às 15h, no município de Guaramirim (SC). Ele deixa a esposa e o filho de 1 ano.