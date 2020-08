Jovem morre e 7 ficam feridos em festa ‘paredão’ em Salvador

O caso ocorreu na rua Direta da Goméia. Conforme registro inicial do caso feito pela Polícia Militar, uma guarnição foi acionada após denúncia do ataque aos jovens que estavam na festa que acontecia na rua do bairro. O caso assustou quem vive no local e o carro de um morador, que estava estava estacionado na rua, teve os vidros quebrados por causa dos disparos de arma de fogo.

No local, os policiais constatam o fato. Testemunhas relatam aos PMs que três pessoas, duas com arma de fogo e um com uma arma branca – que não há detalhes se é uma faca – se aproximaram e efetuaram diversos disparos e golpes contra os oito jovens com idades entre 20 e 27 anos.

Entre as oito vítimas, estavam sete homens e uma mulher. O jovem de 25 anos que morreu foi identificado como Jodmarlei Jesus Lima Brandão.