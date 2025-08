Jovem morre após tentativa de aborto dentro de motel

Segundo a PCGO, a tentativa de aborto foi feita pelo ex-namorado da vítima. Jovem chegou a ser levada para UPA, mas não resistiu

Uma jovem, de 20 anos, morreu após uma tentativa de aborto clandestino dentro de um motel no município de Ceres, na região central de Goiás. Segundo informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), um casal foi preso em flagrante suspeito de envolvimento no crime, no entanto, não tiveram os nomes divulgados.

A vítima chegou a ser levada pelo casal para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na sexta-feira (1º/8). Porém, ela estava inconsciente, com crises convulsivas e “sinais compatíveis com a realização de procedimento abortivo clandestino”, informou a polícia. A jovem teve a morte confirmada na unidade.

De acordo com a PCGO, os relatos apontam que a vítima teve um relacionamento com o homem preso e engravidou dele, que é cirurgião-dentista. Já a mulher presa é técnica em enfermagem e namorada do suspeito. Ela teria sido responsável pela aplicação da medicação na jovem.

Os suspeitos passaram por audiência de custódia no sábado (2/8) e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Segundo com o juiz, os investigados disseram em depoimento que “tinham ciência que a jovem correria risco de vida para a realização do aborto, bem como que sabiam da ilegalidade do procedimento”.

Em depoimento, a técnica em enfermagem confirmou que foram aplicadas doses do medicamento na vítima para interromper a gravidez. Quando a gestante começou a passar mal, o casal alegou que tentou realizar manobras de socorro. Em seguida, a vítima apresentou sinais de parada neurológica e foi levada à UPA.

Ainda na audiência, o juiz destacou que há indícios de que os suspeitos tentaram descartar os materiais utilizados para o aborto na UPA de Ceres.

O caso segue sob investigação pela delegacia de Ceres, e serão apurados exames toxicológicos, laudos periciais e depoimentos testemunhais para a conclusão do inquérito.

Comoção

A morte da jovem gerou comoção nas redes sociais. Familiares e amigos lamentaram a partida precoce dela. No Instagram, uma amiga escreveu que ela era uma moça alegre e bondosa.

“Tão jovem, tão cheia de vida, cheia de sonhos para realizar, e hoje recebo uma das notícias mais tristes da minha vida”, publicou um primo.

Em nota, a Câmara Municipal de Ceres também lamentou a morte. “Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor”, pontuou o órgão.

Também em nota, o motel lamentou o falecimento da vítima e informou que “não compactua com qualquer prática ilegal ou que atente contra a vida e os direitos humanos”.