Jovem morre após receber descarga elétrica de celular conectado à tomada

Reprodução/Facebook Radja Ferreira de Oliveira, de 18 anos

Uma jovem de 18 anos faleceu após receber uma descarga elétrica enquanto mexia no celular conectado à tomada. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (29) em Santarém, no Paraná. As informações são do G1.

Radja Ferreira de Oliveira foi socorrida pela família. Ao G1, o enfermeiro Adilson Soares, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) conta que as equipes foram acionadas mas, enquanto se dirigiam ao local, Radja já tinha recebido os primeiros socorros e sido levada ao hospital pela família.

A jovem, porém, não resistiu. “Ela já estava sem sinais vitais. O médico constatou que ela estava em óbito”, disse Soares.

A mãe de Radja contou às equipes de saúde que a menina estava mexendo no celular conectado à tomada quando um raio caiu, deixando-a desacordada.