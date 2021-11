Jovem mata pai da namorada de 12 anos com golpes de machado no rosto

A motivação do crime seria o fato da vítima não aceitar o relacionamento da filha, 12 anos, com o rapaz de 18

Um jovem de 18 anos acabou sendo preso após matar o pai da própria namorada com golpes de machado nessa segunda-feira (22/11). José Pereira dos Santos, 52, foi executado com um ferimento no rosto enquanto dormia.

A motivação do crime seria o fato da vítima não aceitar o relacionamento da filha, 12, com o rapaz. O homicídio foi registrado em Buritizeiro, no Norte de Minas.

De acordo com a Polícia Militar, a filha de José contou que o pai e o namorado tiveram uma discussão na noite de domingo (21/11).

O desentendimento foi motivado devido ao relacionamento do casal e a não aceitação por parte do familiar.

(*Bhaz)