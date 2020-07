Jovem mata esposa a facadas na frente dos filhos em Pedro Canário

Desconfiado que estava sendo traído pela mulher de 28, anos identificada pelas iniciais A.S.C, o companheiro dela, um jovem de 24 anos, de iniciais D.C.S., acabou por matá-la a facadas na noite desta sexta-feira (10).

O crime aconteceu na Avenida José Genuíno da Rocha, centro de Pedro Canário. O que mais chama a atenção é que a mulher foi morta na frente dos filhos.

Vizinhos contaram para os policiais militares da Companhia da PM local que o casal vivia em constante conflito, tudo por causa de ciúmes do rapaz que era quatro anos mais novo.

Quando os policiais chegaram, encontraram o suspeito do crime em uma rua próxima a residência, com o filho do casal de quatro meses no colo e seu enteado de cinco anos ao lado. O suspeito possuía manchas de sangue pelo corpo e logo assumiu o crime, relatando que o motivo seria passional.

Disse que ficou furioso ao descobrir que estava sendo traído pela companheira, por isso começaram a discutir e acabou por matá-la, a facadas. A perícia constatou várias perfurações que provocaram a morte da mulher e encontraram a faca usada no crime ao lado do corpo.

O acusado foi preso em flagrante e levado para a Delegacia da Polícia Civil de São Mateus.