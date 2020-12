Jovem mata a mãe com 118 facadas e liga para a polícia confessando o crime

Reprodução: iG Minas Gerais – Rowan Thompson foi encontrado morto em um hospital psiquiátrico

Rowan Thompson, de 17 anos, assassinou a própria mãe, Joanna, de 50 anos, com 118 golpes de faca , e em sequência ligou para a polícia relatando o crime, que ocorreu no condado de Hampshire, na Inglaterra, em julho deste ano, e teve o áudio da ligação do filho relatando o crime de maneira sádica para o serviço de emergência nesta segunda-feira (14).

O jovem, que passava um final de semana na casa da sua mãe, teve uma discussão forte com Joanna, com ele afimando que sentia estar sendo “controlado e dominado” por ela. No dia seguinte, após uma caminhada matinal, Rowan estrangulou a mãe até deixá-la inconsciente, e em seguida a esfaqueou por mais de cem vezes.

Após o crime, ele ligou a polícia confessando o crime e pedindo que uma ambulância fosse até o local:

“Eu acabei de matar minha mãe, eu preciso que alguém venha me prender. Uma ambulância também seria bom. Eu a estrangulei e a esfaqueei com várias facas. Ela não está respirando, traga um saco de cádaver ou qualquer outra coisa que vocês tenham, eu tenho 99,9% de certeza que ela não está respirando”, declarou friamente o assassino, à polícia .

O adolescente foi preso em flagrante pelo crime, e segundo o policial, ele estava “extremamente calmo e composto”, e “parecia estar mais preocupado com o seu gato”.

Em outubro deste ano, 4 dias antes de ir ao juri onde seria julgado pelo assassinato de Joanna Thompson, Rowan foi encontrado morto em um hospital psiquiátrico onde estava em custódia.

Marc Thompson, de 51 anos, e pai de Rowan, declarou que o filho apresentava problemas mentais, mas que médicos falharam com ele por não apresentar um diagnóstico completo.

“O que ele fez o destruiu, ele amava sua mãe em pedaços. Ele sabia que o que aconteceu era errado, ele não conseguia se lembrar até o dia de sua morte, mas ele sabia que estava errado”, declarou Mark.