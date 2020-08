Jovem leva tiro na virilha e é salvo por moeda no bolso

Reprodução/Google Earth O jovem foi levado para o Pronto-Socorro de Rio Branco

Um jovem chamado Claudison Nascimento de Araújo, de 19 anos de idade, foi atingido por dois tiros na tarde da última quarta-feira (26) em Rio Branco. Um deles iria atingir artéria femoral, na região da virilha, e poderia ter sido fatal para ele. Entretanto, uma moeda que estava em seu bolso o salvou.

Segundo a Polícia Militar, a mulher do jovem disse que um carro preto passou e efetuou três disparos na direção do jovem. Depois de derrubarem Claudison, os autores fugiram. Ele foi socorrido e levado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por uma cirurgia pelo tiro que levou no abdômen e atingiu seu intestino delgado.

Em entrevista ao G1, o cirurgião que atendeu a ocorrência, Max Miranda, disse que a bala causou uma escoriação no local por conta do atrito da moeda com a pele. O médico diz que o quadro dele é estável e ele segue internado na enfermaria. Ainda não há informações sobre os autores dos disparos e nem a motivação pelo episódio.