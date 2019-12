Jovem fica com bumbum à mostra após calça rasgar durante balada; veja vídeo

arrow-options Marcelo Dalla A mandala “o caminho” foi desenhada por Marcelo Dalla

ÁRIES

Bom período para atividades ligadas à cura, tratamentos estéticos e restauração de forças. A Lua minguante segue em Escorpião, combina forças com Saturno e Plutão. Conte com determinação e colaboração para esclarecer e solucionar de vez qualquer situação mal resolvida. Continue a refletir sobre as metas e estratégias para próximo ano. O Sol ingressa em Capricórnio: período em que a maturidade e a objetividade ganham destaque. Vale estipular fazer planos no sentido de consolidar sua posição, obter ganhos e concretizações.

TOURO

Limpezas, restaurações e conclusões estão em destaque. A Lua minguante segue em Escorpião, os processos investigativos estão destaque, a intuição está afiada. Além disso, a determinação fica favorecida com o ingresso do Sol em Capricórnio. Porém, evite uma postura ranzinza, evite também radicalizar as opiniões. Procure cultivar a paz. Vênus segue em Aquário, favorecendo iniciativas mais independentes e inovadoras. Bom período para refletir sobre as intenções para o próximo ano.

GÊMEOS

O Sol ingressa em Capricórnio: as metas devem ser concretas e realizáveis. Procure perceber se suas expectativas estão elevadas demais. Lembre-se que os esforços são recompensados na medida de seu empenho, profissionalismo, comprometimento, consciência e competência. Lua e Plutão favorecem conversas profundas e esclarecedoras. Aproveite também para tomar resoluções. O que deve ser deixado para trás? Você pode concluir assuntos enquanto faz planos para o futuro.

CÂNCER

Período de conclusões e resoluções importantes. A Lua segue minguante em Escorpião, em harmonia com Netuno, Saturno e Plutão. Vale reservar tempo para refletir sobre a vida, descansar, restaurar as energias, investir na cura física, mental e emocional. As pendências devem ser solucionadas para que possa se organizar. Bom período para terapias e conversas enriquecedoras. O que deve ser concluído de vez? Um novo ciclo chegará em breve. Arte, sonho, poesia e espiritualidade também são assuntos em pauta.

LEÃO

Desapego e finalizações gerais. Com a Lua minguante em Escorpião, aproveite para se livrar de algo que está velho e em desuso. É tempo de movimentar a energia estagnada. Assuntos de cunho filosófico e profundo estão favorecidos, os diálogos se tornam enriquecedores. Excelente período para desvendar mistérios, buscar respostas mais profundas, conhecer mais sobre si mesmo. Vale reservar tempo para refletir sobre a vida e deixar tudo fluir, sem tentar controlar as situações com críticas ou cobranças.

VIRGEM

Bom momento para esclarecer questões pendentes, colocar contatos e correspondência em dia, trocar informações e dar mais atenção a quem ama. A Lua minguante segue em Escorpião e faz aspectos harmoniosos, favorecendo limpezas e desintoxicações. Tanto físicas, quanto mentais e emocionais. Além disso, o Sol ingressa em Capricórnio: agir com ética e profissionalismo é fundamental. Aproveite para cultivar a confiança em si, nos seus ideais, no seu trabalho, na sua missão e nas suas criações.

LIBRA

Bom período para estabelecer prioridades, administrar o tempo e os recursos. O Sol ingressa em Capricórnio: é hora de cumprir prazos, enquanto estabelece rumos, metas e intenções. Aproveite para buscar o apoio e o conselho de pessoas mais velhas ou experientes. Com a Lua minguante em Escorpião, vale reservar mais tempo para refletir, investigar a si mesmo e deixar a vida fluir com atividades prazerosas, sem tentar controlar as situações. Não se esqueça de apreciar a arte e a beleza também!

ESCORPIÃO

Conte com mais profundidade para soluções conclusivas. A Lua minguante continua em seu signo, combina forças com Netuno, Saturno e Plutão: você pode deixar pra trás algo que o incomoda. A energia é de cura e restauração, ideal para perdoar, liberar e transmutar. Ao mesmo tempo, o Sol ingressa em Capricórnio, reforçando a necessidade de agir com responsabilidade, demonstrar competência e perseverança. Aproveite para voltar o olhar sobre si mesmo, tomar decisões, investir em novas metas profissionais.

SAGITÁRIO

O Sol ingressa em Capricórnio e o convida a estabelecer propósitos com senso prático e maturidade. Mas o período também é de inspirações e aprendizados espirituais. Ideal para libertar-se de algo que o prende, tomar iniciativas, decisões e promover limpezas. Com mais sensibilidade e intuição, continue a promover uma boa revisão de sua vida para perceber onde pode melhorar. Com a Lua minguante em Escorpião, aproveite também para colocar os pingos nos is, esclarecer dúvidas e concluir de vez velhos assuntos.

CAPRICÓRNIO

Excelente período para análises, revisões e planejamentos. Com o ingresso do Sol em seu signo, amanhecem os novos projetos e as novas metas. É tempo de refletir sobre carreira, projetos e empreendimentos. A expansão está relacionada à renovação das suas ideias. Procure reformular suas crenças para ganhar mais liberdade e novos amigos. O foco deve ser sobre você mesmo, para perceber os hábitos, pensamentos e atitudes a serem transformados. A intuição está ativada, favorecendo importantes compreensões.

AQUÁRIO

O Sol ingressa hoje em Capricórnio, pedindo que priorize deveres, compromissos e responsabilidades. Nesta nova fase, situações mal resolvidas podem vir à tona para indicar o que dever ser mudado e os novos rumos que deve tomar. Assuntos de cunho espiritual ou mais transcendental ganham destaque, enquanto assuntos de ordem material se tornam menos importantes. Procure reservar tempo para se afastar dos ruídos, ouvir música suave, inspirar-se com as artes e os assuntos que ama. A energia é de cura, limpeza e purificação.

PEIXES

Já sabe quais serão as metas para o novo ano? Com o ingresso do Sol em Capricórnio, você pode traçar planos mais realistas e concretos. Compreensões profundas o ajudam a superar os problemas mais urgentes e a solucionar o que vem se arrastando. Aproveite para refletir sobre a vida, cultivar prazer, intimidade e colaboração para esclarecer pendências. Lua e Netuno indicam um período de mais sensibilidade, cordialidade e intuição. Programe para hoje algo que o faça sentir-se bem. Você merece!