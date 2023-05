Jovem fica com 45% do corpo queimado ao realizar desafio das redes sociais

Menino de 13 anos teve queimaduras de 2º e 3º grau na barriga, tórax, rosto e pescoço após colocar álcool em uma vela e atear fogo em si próprio

Um adolescente de 13 anos, identificado como Dzhyan, ficou com 45% do corpo queimado após fazer um desafio das redes sociais. O caso ocorreu no Alabama, nos Estados Unidos. As informações são da Folha Press.

Segundo informações do jornal New York Post, Dzhyan teve queimaduras de segundo e de terceiro grau na barriga, tórax, rosto e pescoço após colocar álcool em uma vela, que ateou fogo em si próprio.