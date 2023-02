Jovem faz “barraca do beijo” no Carnaval e dentista alerta para riscos; vídeo

Após jovem postar vídeo beijando diversas bocas no período de folia, médica faz alertas sobre os riscos de contrair IST’s no Carnaval

Uma jovem brasileira causou polêmica recentemente após postar um vídeo no qual fez uma espécie de “barraca do beijo” no Carnaval. Como fantasia para o feriadão, a tiktoker usou uma roupa colorida e uma plaquinha que dizia “R$ 1 = um selinho; R$ 5 = um beijo de língua”.

Na publicação compartilhada pela jovem, é possível ver alguns homens transferindo a quantia do tipo de beijo para ela e, em seguida, formando uma fila para beijá-la. Em meio a risos e brincadeiras, a garota não faz distinção para beijar os pretendentes durante o Carnaval.

Embora ela tenha viralizado e feito sucesso na web, um especialista alerta sobre os riscos da prática.

Veja o vídeo:

meu deus a fila pic.twitter.com/ivQNWVyhyJ — kauã (@fvsbrait) February 22, 2023

De acordo com cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal Bruna Conde, a atitude traz riscos e pode causar diversas doenças. “É importante lembrar que algumas doenças bucais podem ser transmitidas pela saliva e a agitação do Carnaval pode aumentar o risco de contágio”, salienta.

Entre as doenças, a dentista elenca:

Herpes labial

Considerada uma infecção viral causada pelo vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1), pode provocar bolhas e feridas nos lábios, na boca e na gengiva. Embora geralmente seja uma condição benigna, pode ser dolorosa e constrangedora para quem sofre.

Mononucleose infecciosa

Doença viral causada pelo vírus Epstein-Barr, pode provocar febre, dor de garganta, fadiga e outros sintomas. A transmissão pode ocorrer através do contato direto com a saliva de uma pessoa infectada.

Sífilis

Infecção sexualmente transmissível, é causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode afetar os lábios, a boca e a garganta. A transmissão pode ocorrer em relações sexuais ou no contato direto com a saliva de uma pessoa infectada, especialmente se houver feridas ou lesões nos lábios, na boca ou na garganta.

Fique atento aos sintomas

Se você beijou muito nessa época, é preciso ficar atento aos sinais de perigo que o corpo comunica depois da folia. “Alguns sintomas de doenças bucais podem surgir rapidamente e é importante estar atento a eles para procurar ajuda médica rapidamente”, comenta Conde.

“Dor de dente, gengivas inchadas ou vermelhas, feridas na boca, mau hálito persistente ou dor ao mastigar podem indicar a presença de uma doença bucal, e devem ser avaliados por um dentista”, salienta.

De acordo com a especialista, o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento eficaz e para evitar futuras complicações.