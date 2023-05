Jovem esconde a gravidez, mata o bebê e irmão acha o corpo da criança

George recordou em tribunal o dia em que descobriu que a irmã tinha dado à luz e assassinado o bebê

Adolescente de 19 anos esconde gravidez e comete homicídio ao dar à luz em casa, em Herefordshire, Inglaterra.

O crime chocante veio à tona quando seu irmão, um ano mais velho, descobriu o corpo do bebê no lixo da residência. As autoridades revelam que a criança faleceu com uma fratura craniana, possivelmente causada por um ato de violência cometido por Paris Mayo.