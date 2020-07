Jovem escapa da morte pulando muro no Balneário de Guriri

Uma paciente do sexo feminino de 75 anos, moradora do bairro Santa Teresa, foi a 18ª vítima do Coronavírus em São Mateus. A vítima era tabagista e portadora de doença cardiovascular crônica, foi confirmada com covid-19 no último domingo (05) através de teste rápido. A 19ª vítima de Coronavírus é mais uma paciente do sexo feminino, de 63 anos, moradora do bairro Vila Nova e confirmou covid-19 no último dia 30, também por teste rápido.

Com a atualização de casos, São Mateus chegou a 760 casos confirmados de Coronavírus. Ao todo, a cidade tem 3.197 casos notificados, destes 969 foram descartados, 912 são suspeitos em investigação, 556 foram encerrados, 370 foram curados e há 19 óbitos confirmados.

Dos casos suspeitos, 943 estão em isolamento domiciliar e 26 em tratamento hospitalar.