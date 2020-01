Jovem escalpelada no Recife nega que fez exigências a Grupo Big após acidente

arrow-options Ed Wanderley Débora passou por mais de 20 procedimentos cirúrgicos para reconstruir o couro cabeludo

A jovem que foi escalpelada em um acidente de kart no Recife , em Pernambuco, negou as afirmações sobre uma lista que ela teria montado com exigências ao Grupo Big, responsável pelo espaço onde o acidente aconteceu. Débora Dantas perdeu o couro cabeludo e seguia para a segunda etapa do tratamento, em 2020. A estudante e o advogado dela rebateu as informações em uma coletiva de imprensa que aconteceu em Recife, na tarde desta sexta-feira (17).

O que teria acontecido segundo Débora foi uma conversa informal com uma funcionária do departamento de Recursos Humanos do Grupo Big . “Foi como um amigo que de diz, na mesa de um bar, ‘diz o que tu quer para tomar tua vida’. E eu, que não tinha advogado, nenhum acompanhamento, fiz uma lista. Ela disse para eu botar em um papel e eu fiz”, esclareceu a jovem durante a coletiva.

Quando questionou sobre a continuidade do tratamento a mesma funcionária do RH do Grupo Big, Débora foi orientada a procurar o departamento jurídico do supermercado. “Eles me ofereceram o tratamento nos Estados Unidos no começo, mas eu não tinha passaporte. Por isso, preferi fazer em Ribeirão Preto, que seria o segundo melhor lugar para os procedimentos. Eu jamais brincaria com minha saúde”.

Desde dezembro Débora está com o tratamento, que era pago pelo Big, interrompido. O que significa que ela está sem tomar a medicação necessária. Por semana, ela teria que desembolsar R$ 500. Os remédios eram disponibilizados pela rede de supermercados. “Eu fiquei abismada com toda essa situação. Estive internada por dois meses e não consigo achar valores para meu rosto, meu cabelo, minha saúde”, disse.