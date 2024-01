Jovem é preso por morte de padre com quem tinha relação sexual

O jovem também foi acusado de ter roubado o celular do religioso e ter enviado mensagens fazendo se passar pelo padre

Um jovem, cuja idade não foi revelada, foi preso, na tarde de quarta-feira (24), por ser suspeito do assassinato do cónego emérito da Catedral de Valência Alfonso López Benito, cujo corpo foi encontrado na terça-feira, na residência do religioso.

O jovem, que nos últimos tempos estaria frequentando a casa do homem de cerca de 80 anos, teria mantido relações sexuais com a vítima, de acordo com a agência EFE.

O mesmo meio de comuniação revelou que o jovem também foi acusado de ter roubado o celular do padre e ter enviado mensagens se passando pelo religioso.

As autoridades estão, agora, recolhendo dados para apurar as motivações do crime. Pretendem, além disso, saber se o cónego foi alvo de ameaças por parte de outros jovens potencialmente vulneráveis que frequentavam a sua residência e a quem ele dava dinheiro.

O corpo do padre foi encontrado na sua cama, pelo porteio do prédio onde residia. Os primeiros indícios indicavam que ele tinha morrido por asfixia.